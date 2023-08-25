Президент Ла Лиги Тебас призвал наказать главу RFEF Рубиалеса

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас выступил с осуждением действий главы RFEF Луиса Рубиалеса, призвав к уходу и наказанию функционера.

«Хоть ему множество грубостей сходило с рук, на этот раз продолжать попытки оставаться на своём посту просто смешно. Я должен признать, что было очень трудно объяснить, что происходит с Луисом Рубиалесом в течение этих лет. Мне кажется, что многие люди до сих пор не понимали, через что мы, люди из футбольного мира, должны были проходить, имея дело с президентом RFEF. Женоненавистнические жесты, грубые выражения и оскорбления, которые привели к мировому позору, не являются чем-то неожиданным, так как подобное случалось и ранее.

Мы страдаем от оскорблений, грубости, шантажа, угроз, шпионажа и преследований со стороны федеральных органов. Это осудили многие из нас, представители мужского и женского футбола, мини-футбола, любительских футбольных клубов, президенты местных федераций, министры, судьи, футболистки… Список женщин и мужчин, оскорблённых Луисом Рубиалесом в эти годы, слишком велик, это должно прекратиться», — написал Тебас в своём «твиттере».