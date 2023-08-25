Защитник ЦСКА Дивеев в ближайшее время перейдёт ко второму этапу реабилитации после травмы
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Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления после травмы защитника команды Игоря Дивеева, отметив, что тот в ближайшее время должен перейти ко второму этапу реабилитации, на котором сможет передвигаться без помощи костылей.
«Игорь Дивеев продолжает реабилитацию после операции на базе в Ватутинках. Всё идёт по плану, в ближайшие дни он приступит ко второму этапу реабилитации, который будет проходить без костылей», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.
Последним официальным матчем, в котором Дивеев сыграл за ЦСКА на текущий момент, была игра за Суперкубок России 2023 года с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).
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