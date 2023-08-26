Уткин: стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал провал «Урала» в первом тайме матча с «Зенитом».
«Может, я скептик, но в «Урал» против «Зенита» в этот раз не верил совсем. Возможно, тут нет прямой связи, но «Урал» уже против «Балтики» выглядел несвежим. Сушить игру против «Балтики» – такой расчёт рационален, но только если другого нет.
Не просто 0:3 в первом тайме, а еще и с тотальным «недобегом», как сейчас говорят на спортивном телевидении, сочиняя существительные от глаголов.
Ну и невынужденные ошибки, в том числе Помазуна. Про Бивеева вообще говорить не стоит, это провал.
Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречается с «Уралом». На момент публикации новости счёт 3:0 в пользу хозяев.
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