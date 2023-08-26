Защитник «Динамо» Скопинцев четвёртый по успешным обводкам в текущем сезоне РПЛ

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев занимает четвёртое место по количеству успешных обводок в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
По данным телеграм-канала Opta Sports, на счету россиянина 12 успешных обводок. По данному показателю Дмитрий уступает только Клаудиньо (14), Муми Нгамалё (15) и Бенхамину Гарре (15).
26-летний футболист забил один из голов в матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином», который завершился со счётом 2:2. Для Скопинцева этот гол стал первым в текущем сезоне чемпионата. Стоит отметить, что он забивал ровно по одному голу в каждом из пяти сезонов РПЛ за московский клуб.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн. Действующий контракт Скопинцева с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- 26 августа 2023
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:31