Защитник «Динамо» Скопинцев четвёртый по успешным обводкам в текущем сезоне РПЛ

Крайний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев занимает четвёртое место по количеству успешных обводок в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

По данным телеграм-канала Opta Sports, на счету россиянина 12 успешных обводок. По данному показателю Дмитрий уступает только Клаудиньо (14), Муми Нгамалё (15) и Бенхамину Гарре (15).

26-летний футболист забил один из голов в матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином», который завершился со счётом 2:2. Для Скопинцева этот гол стал первым в текущем сезоне чемпионата. Стоит отметить, что он забивал ровно по одному голу в каждом из пяти сезонов РПЛ за московский клуб.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн. Действующий контракт Скопинцева с клубом рассчитан до лета 2027 года.