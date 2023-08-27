«Запрягаем дольше, чем могли бы». Защитник «Динамо» Скопинцев — о матче с «Рубином»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:2). На счету футболиста забитый мяч.

«Какие эмоции преобладают? Думаю, радость, потому что в меньшинстве вырвались вперёд в игре с сильным соперником. Раньше нам не хватало именно менталитета победителей. И за последнее время мы его выработали. Даже несмотря на то, что пропустили в концовке, больше позитив преобладает.

Команда вновь показала два разных тайма? Наверное, мы запрягаем дольше, чем могли бы. В перерыве Марцел (Личка. — Прим. «Чемпионата») нас встряхнул, сделал несколько подсказок, где-то надавил, и мы понеслись вперёд.

Как получилось так быстро перестроиться после удаления? Мы неплохо физически готовы, поэтому во втором тайме добавили в агрессии, скорости и силе, что и вылилось в два забитых гола.

Почему по ходу второго тайма поменял бутсы? Трава чуть подсохла, и новые бутсы начали натирать пятку. Мне принесли правую, в которой я обычно играю.

Провёл хороший, ровный матч — попадание в расширенный список сборной так вдохновило? Конечно, приятно, не буду скрывать. Но, играя за клуб, я на каждый матч настраиваюсь по полной и всегда отдаю все силы. Стараюсь всегда находить для себя новый вызов, добавлять какую-то изюминку.

Хватит ли эмоций и сил на «Спартак»? Хватит. В любом случае лучше чаще играть, тем более в таких статусных матчах, чем ждать неделю и тренироваться», — приводит слова Скопинцева официальный сайт «Динамо».