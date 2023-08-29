Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму и покинул поле в первом тайме

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму и покинул поле в первом тайме
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил травму во время матча четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахда». Матч прошёл в Мекке на стадионе «Кинг Абдул Азиз» и завершился победой гостей со счётом 3:0.

Карим Бензема был заменён из-за травмы на 42-й минуте. У форварда подозрение на повреждение подколенного сухожилия.

«Аль-Иттихад» выиграл четыре стартовых матча в чемпионате Саудовской Аравии. В следующем туре «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Хилялем». Матч состоится 1 сентября, начало – 21:00 мск.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне французский нападающим принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Материалы по теме
Главный тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на слухи о конфликте с Бензема

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android