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Руслан Нигматуллин: «Спартак» буксует, «Динамо» сейчас выглядит интереснее

Руслан Нигматуллин: «Спартак» буксует, «Динамо» сейчас выглядит интереснее
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Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Безусловно, нас ждёт интересное дерби. Обновлённое «Динамо» будет сопротивляться «Спартаку», который сейчас буксует. Красно-белые в начале сезона задрали очень высокую планку. Все поверили в то, что «Спартак» сможет всерьёз побороться за чемпионство в этом году. Но эта вера быстро пропала. В целом ничего нового! В данный момент «Динамо» выглядит интереснее «Спартака». Думаю, что бело-голубые выиграют предстоящее московское дерби», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало — в 19:30 мск.

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