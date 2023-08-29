Срджан Бабич высказался о дебютном голе за «Спартак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился эмоциями от победы своей команды над «Динамо» (4:1) в матче Кубка России.
«Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм. Во втором мы играли больше позиционно, нам нужно было контролировать мяч. Я счастлив, что получилось хорошо сыграть.
Мой гол? Это наигранная комбинация. Мы тренировали это — хороший гол», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, «Спартак» уже к 25-й минуте вёл в счёте (4:0) благодаря дублю Александра Соболева, а также голам Срджана Бабича и Антона Зиньковского. В предыдущих матчах Кубка красно-белые обыгрывали «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Таким образом, московская команда занимает первое место в таблице группы D, набрав максимальное количество очков — девять.
- 29 августа 2023
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