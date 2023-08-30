Нигматуллин: мотивация иностранцев, таких как Малком, приезжать в РПЛ — заработок денег

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, почему иностранные футболисты всё ещё приезжают играть в клубы Российской Премьер-Лиги, также приведя в пример бывшего нападающего «Зенита» Малкома.

«Понимаю ли мотивацию иностранцев всё ещё приезжать в РПЛ? Заработок денег. Некоторым футболистам удаётся уехать отсюда даже на более жирный контракт, как Малкому, например. Здесь рост легионера тоже продолжается, если он толковый и мастеровитый», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.