Андрей Червиченко предположил, зачем Карпин вызвал 49 игроков на сбор команды России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о заявке сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Список игроков включает в себя 49 футболистов.
«Зачем вообще сейчас искать какие-то смыслы? Любой формат годится. Никаких международных матчей в ближайшее время у нас не будет. Надо посмотреть на всех: может быть, кого-то разглядят. Они же знают, что делают. Понимают, зачем им это нужно.
Это же не заключённые, которые могу сбежать из лагеря. Что с ними справляться? Все ребята взрослые. Организационные вопросы должны решать администраторы, а не Карпин. Захотел посмотреть 50 человек — пусть посмотрит. Может, в этом есть смысл. Тикнизян же ушёл из сборной, Сазонов тоже. Может, решили всех потенциальных игроков заиграть, чтобы такого не было больше. Если из-за этого страхуются, то можно и 100 человек вызвать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 31 августа 2023
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