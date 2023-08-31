Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко предположил, зачем Карпин вызвал 49 игроков на сбор команды России

Андрей Червиченко предположил, зачем Карпин вызвал 49 игроков на сбор команды России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о заявке сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Список игроков включает в себя 49 футболистов.

«Зачем вообще сейчас искать какие-то смыслы? Любой формат годится. Никаких международных матчей в ближайшее время у нас не будет. Надо посмотреть на всех: может быть, кого-то разглядят. Они же знают, что делают. Понимают, зачем им это нужно.

Это же не заключённые, которые могу сбежать из лагеря. Что с ними справляться? Все ребята взрослые. Организационные вопросы должны решать администраторы, а не Карпин. Захотел посмотреть 50 человек — пусть посмотрит. Может, в этом есть смысл. Тикнизян же ушёл из сборной, Сазонов тоже. Может, решили всех потенциальных игроков заиграть, чтобы такого не было больше. Если из-за этого страхуются, то можно и 100 человек вызвать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Канчельскис: только Карпину решать, будет щадящий режим у сборной или нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android