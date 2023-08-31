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«Тобол» проиграл «Виктории Пльзень» и не вышел в групповой этап Лиги конференций

«Тобол» проиграл «Виктории Пльзень» и не вышел в групповой этап Лиги конференций
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Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференция между «Викторией Пльзень» и «Тоболом». Игра проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в городе Пльзень, Чехия. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Виктории» со счётом 2:1.

Хозяева поля отправили первый мяч в ворота «Тобола» на 32-й минуте первого тайма. Гол на свой счёт записал форвард Томаш Хоры. На исходе часа игры чехи смогли увеличить преимущество до двух мячей, благодаря точному удару нигерийца Рафиу Дуросинми. В самом конце игры, на 90+3 минуте, ивуариец Ибрахим Траоре установил окончательный результат матча. «Виктория Пльзень» победила с общим счётом 5:1 и обеспечила себе право сыграть в групповом этапе Лиги конференций.

Отметим, что в составе «Тобола» в матче с «Викторией» приняли участие два россиянина — голкипер Иван Коновалов и защитник Альберт Габараев, которые провели на поле по 90 минут. А нападающий Павел Кириенко остался в запасе.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
3 : 0
Тобол
Костанай, Казахстан
1:0 Хоры – 32'     2:0 Дуросинми – 59'     3:0 Траоре – 90+3'    
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