«Тобол» проиграл «Виктории Пльзень» и не вышел в групповой этап Лиги конференций

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференция между «Викторией Пльзень» и «Тоболом». Игра проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в городе Пльзень, Чехия. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Виктории» со счётом 2:1.
Хозяева поля отправили первый мяч в ворота «Тобола» на 32-й минуте первого тайма. Гол на свой счёт записал форвард Томаш Хоры. На исходе часа игры чехи смогли увеличить преимущество до двух мячей, благодаря точному удару нигерийца Рафиу Дуросинми. В самом конце игры, на 90+3 минуте, ивуариец Ибрахим Траоре установил окончательный результат матча. «Виктория Пльзень» победила с общим счётом 5:1 и обеспечила себе право сыграть в групповом этапе Лиги конференций.
Отметим, что в составе «Тобола» в матче с «Викторией» приняли участие два россиянина — голкипер Иван Коновалов и защитник Альберт Габараев, которые провели на поле по 90 минут. А нападающий Павел Кириенко остался в запасе.
- 31 августа 2023
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