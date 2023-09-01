«Ливерпуль» не хочет продавать Салаха, «Аль-Иттихад» готов предложить € 200 млн за игрока

«Ливерпуль» не собирается продавать своего нападающего Мохамеда Салаха в саудовский «Аль-Иттихад», сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
Также отмечается, что «Ливерпуль» еще не получил официального предложения по форварду. При этом, «Аль-Иттихад» намерен бороться за игрока и готов увеличить своё предложение по футболисту до € 200 млн.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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