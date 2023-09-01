Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026

Аргентинская федерация футбола (AFA) на своём официальном сайте объявила состав сборной Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Фото: Официальный сайт AFA
В состав аргентинской национальной команды попал нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, который был капитаном южноамериканцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Ранее 36-летний Месси заявлял, что чемпионат мира 2022 года был последним в его карьере.
В сентябре сборной Аргентины предстоит провести два матча в рамках квалификации чемпионата мира. Соперниками аргентинцев станут Эквадор и Боливия. Игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно.
Всего главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал в национальную команду 32 футболиста.
- 1 сентября 2023
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