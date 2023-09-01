«Аль-Иттихад» готов предложить до € 233 млн «Ливерпулю» за Мохамеда Салаха

Саудовский «Аль-Иттихад» готов предложить до € 233 млн за переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщил «твиттер» Sky Sports Premier League.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готовит новое предложение, чтобы попытаться подписать нападающего, несмотря на слова главного тренера Юргена Клоппа о его неприкосновенности. Для 31-летнего египтянина готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.