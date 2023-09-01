«Клермон» объявил о переходе Шамара Николсона из «Спартака»

Клуб французской Лиги 1 «Клермон» объявил о переходе игрока «Спартака» Шамара Николсона. Нападающий продолжит карьеру во Франции на правах аренды до лета 2024 года. В договоре прописана возможность выкупа прав на игрока.

«Клермон» и московский «Спартак» достигли соглашения об аренде на один сезон с возможностью покупки ямайского футболиста Шамара Николсона. 26-летний центральный нападающий присоединится к новым товарищам в начале следующей недели.

Атлетичный нападающий ростом 1,92 м проявил себя с лучшей стороны в течение полутора сезонов, проведённых в России, выступая за московский «Спартак», за который он забил восемь голов в 34 матчах Премьер-Лиги. Но прежде всего именно в бельгийском «Шарлеруа» он провёл свои самые результативные сезоны, забив больше 30 голов в 76 матчах чемпионата Бельгии в период с 2019 по 2021 год.

Игрок сборной Ямайки (40 матчей) Шамар Николсон также выиграл Кубок России в 2022 году.

Добро пожаловать в «Клермон», Шамар!» – сообщила пресс-служба французского клуба.