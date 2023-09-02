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«Пари НН» — «Рубин»: Калинский вывел хозяев вперёд ударом с пенальти

«Пари НН» — «Рубин»: Калинский вывел хозяев вперёд ударом с пенальти
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 15:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Калинский – 16'     2:0 Севикян – 28'     2:1 Гоцук – 50'    

На 16-й минуте Николай Калинский с пенальти открыл счёт.

В сезоне-2021/2022 чемпионата России «Пари НН» одержал две победы в матчах с «Рубином»: в первом круге со счётом 1:0, во втором — 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков в шести матчах. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).

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