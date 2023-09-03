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«Аль-Иттихад» предложил контракт Серхио Рамосу

«Аль-Иттихад» предложил контракт Серхио Рамосу
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» предложил контракт испанскому защитнику Серхио Рамосу, находящемуся в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «Аль-Иттихада» предложило двухлетний контракт с пунктом о досрочном расторжении, включенным в соглашение. Саудовская сторона ждёт окончательного решения, поскольку к Рамосу также обратились турецкие клубы.

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».

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