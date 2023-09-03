Хаджи: Абаскалю пора заканчивать с ротацией. У «Спартака» чехарда в защите и полузащите

Бывший футболист Александр Хаджи высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Не пора ли увольнять Абаскаля? Думаю, руководство «Спартака» разберётся. Ещё только начало чемпионата, не так много игр сыграно — из-за двух поражений делать вывод? Тогда у нас опять получится чехарда с тренерами.

Видимо, у Абаскаля слабые помощники. Возможно, слабо разбираются в футболе. Надо сказать ему, что с ротацией надо заканчивать. Прошли сборы, теперь официальные игры — надо определиться с составом и наигрывать его. А у «Спартака» получается чехарда в защите, в полузащите. Также надо сделать простые выводы: запретить отдавать пас назад. Ну зачем? Сколько можно привозить себе в штрафную? Футбол красен голами, как изба пирогами. Голы забиваются в свои или в чужие ворота. Наверное, всё-таки приятнее в чужие. Для этого хотя бы нужно появиться у чужих ворот, а не играть в своей штрафной. Я работал с великими тренерами: не было такого, чтобы за 15 минут отдали 10 пасов назад», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.