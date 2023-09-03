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Мостовой: Абаскаль с тренерским штабом запутали не только команду, но и себя

Мостовой: Абаскаль с тренерским штабом запутали не только команду, но и себя
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Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» неопределённость с составом. Абаскаль с тренерским штабом запутали не только команду, но и себя. Всё время идёт чехарда, потому что Абаскалю непросто из-за отсутствия футбольного прошлого, и он мало что в этом понимает. Хорошо ещё, что у него есть помощники, которые могут подсказать.

Но это не означает, что «Спартак» надо хоронить. По таблице ничего страшного нет. Две победы — и ты снова в тройке. Вчера до игры я увидел состав «Спартака», и двух или трёх [футболистов из него] я бы точно не поставил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» набрал 10 очков в первых семи матчах РПЛ.

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