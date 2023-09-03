«Сказал, что играли неважно». Соболев прокомментировал разговор с Шикуновым

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своём разговоре с бывшим спортивным директором красно-белых Александром Шикуновым после матча с «Краснодаром». Как ранее сообщило издание «РБ Спорт», Соболев в личной беседе с Шикуновым охарактеризовал игру команды как «кошмар» и «ужас». В своём комментарии изданию Шикунов высказал мнение, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля следует менять.
«Мы с Александром Юричем в хороших отношениях. Он мне позвонил после игры, и мы немного пообщались. Я просто сказал, что играли неважно и все очень расстроены. Мы разговаривали исключительно по игре! Вот и всё! Всё остальное – его личное мнение. Моё же дело сейчас – тренироваться и работать!» – написал Соболев в своём телеграм-канале.
Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. В последних четырёх турах РПЛ красно-белые набрали всего одно очко.
- 3 сентября 2023
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