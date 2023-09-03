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Скира: «Аль-Иттихад» уверен в подписании Серхио Рамоса

Скира: «Аль-Иттихад» уверен в подписании Серхио Рамоса
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» уверен в подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамосом, сообщает журналист Николо Скира у себя в «твиттере».

По информации источника, бывшему футболисту сборной Испании предложено соглашение до 2025 года с зарплатой в € 20 млн в год. Ведутся переговоры о попытке закрытия сделки.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в контракте будет добавлен пункт о досрочном расторжении соглашения.

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Пари Сен-Жермен» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».

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