Маурисио Почеттино отреагировал на свист фанатов «Челси» в адрес команды

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о свисте болельщиков «Челси» во время матча АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и играет хорошо. Мы не играем блестяще, но, по моему мнению, выступление не было плохим. Если бы мы забили в первые несколько минут, а у нас было два явных момента, счёт мог стать 2:0, то, возможно, матч завершился бы иначе.
Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми, нужно продолжать работать. Я понимаю, что это «Челси». Здесь нужно выигрывать в каждой игре», – приводит слова Почеттино Football.London.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре очка. Лондонцы забили пять голов в четырёх стартовых матчах турнира.
- 4 сентября 2023
-
05:03
-
04:43
-
04:38
-
04:27
-
04:22
-
04:15
-
04:14
-
03:49
-
03:42
-
03:37
-
03:05
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:58
-
01:58
-
01:49
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:15
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:50