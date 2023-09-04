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«Аль-Иттихад» хочет сделать ещё одно предложение по Салаху до закрытия трансферного окна

«Аль-Иттихад» хочет сделать ещё одно предложение по Салаху до закрытия трансферного окна
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Саудовский «Аль-Иттихад» планирует сделать ещё одно предложение «Ливерпулю» по переходу нападающего Мохамеда Салаха до закрытия трансферного окна Про-Лиги в четверг, 7 сентября. Об этом сообщил «твиттер» Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов предложить до € 233 млн, чтобы попытаться подписать нападающего, несмотря на слова главного тренера Юргена Клоппа о его неприкосновенности. Для 31-летнего египтянина готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» четыре матча, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.

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