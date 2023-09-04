Рамос будет получать в «Севилье» зарплату в 15 раз меньше, чем мог в «Аль-Иттихаде»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в клубе из чемпионата Саудовской Аравии ради своей родной команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, за сезон в «Севилье» игрок обороны сможет заработать около € 1 млн. «Аль-Иттихад», в свою очередь, в конце августа предлагал испанцу жалованье в размере € 15 млн в год.

Напомним, Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет: стороны подписали однолетнее соглашение. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».

В сезоне-2022/2023 Серхио Рамос провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.