Рамос будет получать в «Севилье» зарплату в 15 раз меньше, чем мог в «Аль-Иттихаде»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос отказался от высокой зарплаты в клубе из чемпионата Саудовской Аравии ради своей родной команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, за сезон в «Севилье» игрок обороны сможет заработать около € 1 млн. «Аль-Иттихад», в свою очередь, в конце августа предлагал испанцу жалованье в размере € 15 млн в год.
Напомним, Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет: стороны подписали однолетнее соглашение. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».
В сезоне-2022/2023 Серхио Рамос провёл 45 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.
- 4 сентября 2023
-
22:25
-
22:24
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
21:52
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
20:59
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:52