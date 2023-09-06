Кепа Аррисабалага был близок к переходу в «Баварию»

Вратарь «Челси», выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за мадридский «Реал», Кепа Аррисабалага рассказал, что он был близок к переходу в «Баварию».

«Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. Когда тренер, под руководством которого ты мало играл, говорит, что хочет, чтобы ты был в его команде, это вызывает приятные ощущения. Но из-за таких печальных обстоятельств, как травма у Куртуа, у меня появилась возможность выступать за „Реал Мадрид“. Когда тебе звонит такая команда, не нужно думать дважды», — приводит слова Аррисабалаги Marca.

Напомним, в минувшем сезоне испанский вратарь принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, пропустив в них 33 мяча и восемь раз сыграв «на ноль».