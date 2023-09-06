Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал о зарплате Ди Марии

Президент «Бенфики» Руй Кошта поделился информацией относительно заработной платы аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.
«Зарплата Ди Марии не превышает потолок зарплат, он пришёл без каких-либо подписных бонусов. Он даже не хотел знать, какая у него будет заработная плата. Анхель не требовал ещё больше евро. Он сказал мне, что будет играть за „Бенфику“ независимо от того, какие деньги я ему предложу», – приводит слова Кошты B24.
35-летний Ди Мария уже играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. Аргентинский полузащитник вернулся в лиссабонскую команду этим летом, перейдя в клуб на правах свободного агента из туринского «Ювентуса». В минувшем сезоне Ди Мария принял участие в 26 матчах Серии А, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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