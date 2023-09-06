Верратти близок к переходу из «ПСЖ» в катарский клуб

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в катарский «Аль-Араби». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Верратти покинет парижский клуб в случае, если ему не будет предложено переподписание контракта. На текущий момент ещё остаются вопросы, требующие урегулирования, однако итальянский полузащитник уже согласился на переход в катарскую команду, базирующуюся в Дохе.

Напомним, 30-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026-го. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.