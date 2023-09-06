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Мохамед Салах останется в «Ливерпуле», египтянин отказал «Аль-Иттихаду»

Мохамед Салах останется в «Ливерпуле», египтянин отказал «Аль-Иттихаду»
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не перейдёт в «Аль-Иттихад» в ходе текущего трансферного периода, который в Саудовской Аравии заканчивается 7 сентября. Об этом сообщает Foot Mercato.

Действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», уже пополнивший состав рядом европейских звёзд (Бензема, Канте, Фабиньо), предлагал 31-летнему египтянину контракт на сумму от € 500 млн до € 600 млн за три года, а «Ливерпуль» мог выручить за своего игрока около € 100 млн. Судя по всему, щедрое предложение аравийцев оставило равнодушным Салаха, чей контракт с мерсисайдцами действует до лета 2025 года.

По информации французского издания, «Аль-Иттихад» продолжает проявлять активность за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна и постарается оформить переход итальянского центрального защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.

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