Мохамед Салах останется в «Ливерпуле», египтянин отказал «Аль-Иттихаду»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не перейдёт в «Аль-Иттихад» в ходе текущего трансферного периода, который в Саудовской Аравии заканчивается 7 сентября. Об этом сообщает Foot Mercato.

Действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», уже пополнивший состав рядом европейских звёзд (Бензема, Канте, Фабиньо), предлагал 31-летнему египтянину контракт на сумму от € 500 млн до € 600 млн за три года, а «Ливерпуль» мог выручить за своего игрока около € 100 млн. Судя по всему, щедрое предложение аравийцев оставило равнодушным Салаха, чей контракт с мерсисайдцами действует до лета 2025 года.

По информации французского издания, «Аль-Иттихад» продолжает проявлять активность за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна и постарается оформить переход итальянского центрального защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.