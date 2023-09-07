Агент: скорее всего, Изидор подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал ситуацию с нападающим железнодорожников. По его словам, Изидор подпишет контракт с другим клубом в ближайшие двое суток.

«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается. Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», — приводит слова Ичбиа Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Изидор может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции. В этих трёх странах Европы до сих пор открыто трансферное окно. Появлялась информация, что железнодорожники ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу Изидора. Также французским форвардом интересуется один из турецких клубов.

Отметим, что Вильсон Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с железнодорожниками действует до лета 2026 года.