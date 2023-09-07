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Франция — Ирландия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Франция — Ирландия: хозяева вышли вперёд благодаря голу Тчуамени

Франция — Ирландия: хозяева вышли вперёд благодаря голу Тчуамени
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В матче 5-го тура в группе B в квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024 встречаются сборные Франции и Ирландии. Национальные команды играют на «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Франция
2-й тайм
2 : 0
Ирландия
1:0 Тчуамени – 19'     2:0 Тюрам – 48'    

На 19-й минуте Франция вышла вперёд благодаря голу Орельена Тчуамени. Хавбек отличился с передачи Килиана Мбаппе — 1:0 в пользу «трёхцветных».

Во 2-м туре отбора на Евро-2024 французы на выезде обыграли Ирландию благодаря голу защитника Бенжамена Павара. Национальную команду Франции возглавляет Дидье Дешам, Ирландии — Стивен Кенни.

После четырёх сыгранных туров Франция возглавляет группу B, набрав 12 очков из 12 возможных. Ирландия занимает третье место, имея в активе три очка. Подопечные Кенни сыграли на один матч меньше, чем французы.

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