Чалханоглу — самый высокооплачиваемый футболист «Интера». Годовой доход турка — € 6,5 млн

Итальянское издание Calcio e Finanza опубликовало информацию о зарплатах игроков «Интера». По данным источника, полузащитник Хакан Чалханоглу является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Турок зарабатывает около € 6,5 млн за сезон. Нападающие Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам получают € 6 млн в год. Суммарно «нерадзурри» тратят € 117,8 млн в год до вычета налогов.
Первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов миланского клуба выглядит следующим образом:
1. Хакан Чалханоглу – € 6,5 млн (* размер зарплаты указан после уплаты налогов);
2-3. Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам – € 6 млн;
4. Алессандро Бастони – € 5,5 млн;
5. Бенжамен Павар – € 5 млн;
6. Николо Барелла – € 4,5 млн;
7-8. Стефан де Врей и Генрих Мхитарян – € 3,8 млн;
9-10. Марко Арнаутович и Давиде Фраттези – 3 млн.
Ранее были опубликованы доходы футболистов ещё одного итальянского клуба — «Милана».
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