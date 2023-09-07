Чалханоглу — самый высокооплачиваемый футболист «Интера». Годовой доход турка — € 6,5 млн

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Итальянское издание Calcio e Finanza опубликовало информацию о зарплатах игроков «Интера». По данным источника, полузащитник Хакан Чалханоглу является самым высокооплачиваемым футболистом команды. Турок зарабатывает около € 6,5 млн за сезон. Нападающие Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам получают € 6 млн в год. Суммарно «нерадзурри» тратят € 117,8 млн в год до вычета налогов.

Первая десятка самых высокооплачиваемых футболистов миланского клуба выглядит следующим образом:

1. Хакан Чалханоглу – € 6,5 млн (* размер зарплаты указан после уплаты налогов);

2-3. Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам – € 6 млн;

4. Алессандро Бастони – € 5,5 млн;

5. Бенжамен Павар – € 5 млн;

6. Николо Барелла – € 4,5 млн;

7-8. Стефан де Врей и Генрих Мхитарян – € 3,8 млн;

9-10. Марко Арнаутович и Давиде Фраттези – 3 млн.

Ранее были опубликованы доходы футболистов ещё одного итальянского клуба — «Милана».