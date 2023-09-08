Турция спаслась от поражения на последних минутах матча с Арменией

Завершился матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречались сборные Турции и Армении. Игру принимал стадион «Эскишехир Арена» в Эскишехире (Турция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.
На 49-й минуте матча сборная Армении вышла вперёд. Артак Дашян поразил ворота хозяев с близкого расстояния после передачи Наира Тикнизяна. Минимальное преимущество гости сохраняли до последних минут встречи, но наставник турок Штефан Кунц угадал с заменами. На 88-й минуте вышедший на замену нападающий Бертуг Йылдырым удачно сыграл на добивании после удара Хакана Чалханоглу и спасения Огньена Чанчаревича.
После пяти сыгранных туров Турция с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения делит второе место с Хорватией – обе команды набрали по семь очков, но у «клетчатых» на одну игру меньше.
- 8 сентября 2023
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