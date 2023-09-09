«Ювентус» планирует продлить контракт с Рабьо

Туринский «Ювентус» хочет подписать новый контракт с 28-летним французским полузащитником Адриеном Рабьо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, итальянский клуб планирует провести переговоры с Рабьо как можно скорее.

Текущее соглашение рассчитано до июля 2024 года. Футболист продлил контракт с «Ювентусом» этим летом, несмотря на хорошее количество предложений от других клубов. СМИ сообщали, что интерес к Рабьо проявляли «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А французский полузащитник принял участие в трёх матчах и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.