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Матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко

Матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко
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Встречи 5-го тура испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Ла Лига по согласованию с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) считает необходимым соблюсти минуту молчания во всех матчах 5-го тура чемпионата Испании и Сегунды в знак сердечной солидарности и поддержки семьям и друзьям жертв землетрясения в Марокко. Мы хотим выразить искренние соболезнования от имени всех клубов, принадлежащих к испанскому футбольному сообществу», — говорится в заявлении лиги.

Сегодня, 9 сентября, в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Уже известно о 632 погибших, 329 человек получили ранения.

Игры 5-го тура чемпионата Испании-2023/2024 пройдут с 15 по 18 сентября.

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