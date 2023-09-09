Матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко

Встречи 5-го тура испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
«Ла Лига по согласованию с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) считает необходимым соблюсти минуту молчания во всех матчах 5-го тура чемпионата Испании и Сегунды в знак сердечной солидарности и поддержки семьям и друзьям жертв землетрясения в Марокко. Мы хотим выразить искренние соболезнования от имени всех клубов, принадлежащих к испанскому футбольному сообществу», — говорится в заявлении лиги.
Сегодня, 9 сентября, в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Уже известно о 632 погибших, 329 человек получили ранения.
Игры 5-го тура чемпионата Испании-2023/2024 пройдут с 15 по 18 сентября.
Топ комбинаций и голевых передач 4-го тура Ла Лиги
- 9 сентября 2023
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