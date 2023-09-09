Кейн рассказал, что нужно сборной Англии для завоевания трофеев

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением относительно того, что требуется футболистам «трёх львов» для завоевания трофеев на международной арене.
«Невозможно скрыть тот факт, что трофеи — это единственное, чего не хватает в моей карьере на текущий момент. Когда в сборной Англии есть игроки, выигравшие что-то, тебе тоже хочется быть частью этого. Только опыт завоевания титулов и кубков, а также выступления в Лиге чемпионов улучшат наше умение справляться с давлением в ситуациях, когда нужно выигрывать трофеи. Если мы намереваемся завоевать какой-либо титул со сборной, то мы обязаны работать над этим», — приводит слова Кейна Evening Standard.
Напомним, после четырёх матчей в квалификации к Евро-2024 национальная команда Англии набрала 12 очков и на текущий момент занимает первое место в отборочной группе C.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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