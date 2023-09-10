Юрий Жирков: Цымбаларь — великий игрок. Хорошо, что провели матч в его честь

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о памятном матче в честь звёздного игрока «Спартака» 1990-х годов Ильи Цымбаларя.

«Очень хороший матч. Очень хорошо, что такие игры проводят — в честь такого великого игрока! Все приехали, вышли на поле и сыграли. Кого был рад видеть больше всего? Всех был рад видеть. Со всеми общаемся, поддерживаем отношения. Играем на Кубке легенд. Был рад всех видеть», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч прошёл вчера, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Встречалась команда легенд «Спартака» со сборной мира. В итоге представители красно-белых одержали победу со счётом 2:1. Отличились Александр Ещенко и Роман Павлюченко. Со стороны сборной мира забил Мирослав Ромащенко.