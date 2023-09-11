Вендел: будь моя воля, подписал бы в «Зенит» ещё 30 бразильцев
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, кого бы из игроков подписал в петербургский клуб.
«Будь моя воля, я бы подписал ещё 30 бразильцев в «Зенит», — приводит слова Вендела Globo Esporte.
25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл в составе лиссабонского «Спортинга» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.
Вендел — трёхкратный чемпион России, а также двукратный обладатель Суперкубка России. В текущем сезоне бразильский футболист провёл шесть матчей в составе петербургского «Зенита» во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счёт две результативные передачи.
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