Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Исландия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о Катаре: нет чувств, что приехали в страну, принимавшую ЧМ. Ни холодно, ни жарко

Карпин — о Катаре: нет чувств, что приехали в страну, принимавшую ЧМ. Ни холодно, ни жарко
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от Катара.

«Сейчас уже нет никаких чувств, что мы приехали в страну, которая принимала чемпионат мира. Уже ни холодно, ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира прошёл. По инфраструктуре, конечно, это лучшее, что мы видели за все матчи до этого.

О матче здесь в 1996-м помню лишь, что было очень жарко. Не так, как здесь сейчас. Других подробностей не помню вообще ничего – у меня, может, мозг тогда закипел, что помню лишь про жару», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Завтра, 12 сентября, состоится товарищеская встреча между национальными командами Катара и России. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

Материалы по теме
Валерий Карпин: на стадионе в Катаре прохладно — лучше, чем за его пределами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android