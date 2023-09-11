Карпин — о Катаре: нет чувств, что приехали в страну, принимавшую ЧМ. Ни холодно, ни жарко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от Катара.

«Сейчас уже нет никаких чувств, что мы приехали в страну, которая принимала чемпионат мира. Уже ни холодно, ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира прошёл. По инфраструктуре, конечно, это лучшее, что мы видели за все матчи до этого.

О матче здесь в 1996-м помню лишь, что было очень жарко. Не так, как здесь сейчас. Других подробностей не помню вообще ничего – у меня, может, мозг тогда закипел, что помню лишь про жару», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Завтра, 12 сентября, состоится товарищеская встреча между национальными командами Катара и России. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.