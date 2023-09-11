Карпин: не принято тренировать две команды на одном сборе. Но и живём в необычное время

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об организационно-тренировочных аспектах в подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Катаром.

«Итоги сбора подведём уже после матча. Понятно, что формат был необычный – не принято тренировать две команды на одном сборе, – но и живём мы сейчас в необычное время.

Не много ли – четыре вратаря? Приехали и приехали. Виталий Витальевич с ними работал. Ему для продуктивной работы нужно парное количество вратарей. Двое поехали в Египет, четверо – сюда. Никто не отцепился в итоге. Значит, хорошая атмосфера в команде? Наверное.

Кто будет капитаном – завтра увидите. Матч с Египтом посмотрим, он начнётся как раз тогда, когда закончится тренировка», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.