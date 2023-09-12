Баринов: фанаты в Кубке кричат ― мурашки по коже. А потом ― бац, пять тысяч

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался насчёт посещаемости в матчах Фонбет Кубка России и РПЛ, а также признался, что очень скучает по еврокубковым турнирам.
«Нереально скучаю по еврокубкам, очень не хватает, как и фанатов. Вот в Кубке, когда сейчас фанаты приходят, кричат ― мурашки по коже. А потом ― бац, пять тысяч на стадионе. Никто не кричит, ничего ― я каждый разговор на трибуне слышу. Мне очень не хватает фанатов, полных трибун, файеров. Ну это же кайф! В такой атмосфере ты побежишь за мячом, даже если у тебя нога отказала. Но с этой ситуацией ничего не сделаешь», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, закон о Fan ID был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, а вступил в силу 1 июня 2022-го. Со второй половины сезона-2022/2023 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.
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