Червиченко — о матче России и Катара: никто жилы рвать не будет. В чём интерес?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Честно говоря, игры без конкуренции — это всё равно, что матчи на сборах: когда играют команды, и кто-то придаёт результату большое значение. Считаю, что это технические моменты, как и нынешняя игра сборной. Задачи никакой нет, ответственности нет. То, что наши футболисты должны выглядеть хорошо — это для них не такая важная задача.

Кто-то играет спустя рукава, а кто-то хочет показать себя, чтобы повысить статус команды — перейти в более статусный клуб. Никто жилы рвать не будет. В чём интерес? Обычная контрольная игра, которая, наверное, больше важна для Карпина, чтобы посмотреть игровые связи и увидеть кого-то вживую. Не более того», — сказала Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.