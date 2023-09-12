Петржела: сборная России в несколько раз сильнее Катара. Это будет лёгкая победа

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Катара и России.

«Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несёт почти никакого смысла. Но любой команде нужна игровая практика. Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет лёгкая победа для них», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар). Накануне команда Валерия Карпина проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).