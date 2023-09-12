Петржела: сборная России в несколько раз сильнее Катара. Это будет лёгкая победа
Поделиться
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Катара и России.
«Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несёт почти никакого смысла. Но любой команде нужна игровая практика. Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет лёгкая победа для них», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар). Накануне команда Валерия Карпина проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:03
-
15:02
Партнерский контент