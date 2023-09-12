Хлусевич: сборной России с Катаром не хватало взаимопонимания

Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказал мнение, почему национальной команде не удалось одержать победу в матче с Катаром.
«Возможно, нам немного не хватало взаимопонимания. Всё время добавляются футболисты, всё время приезжают новые ребята. В том числе и я достаточно недавно попал в сборную. Надо сыгрываться, работать на тренировках вместе, в командных действиях», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1. В первом тайме соперники не отметились взятием ворот. На 70-й минуте Катар вышел вперёд благодаря голу нападающего Ахмеда Алаа. На 90-й минуте сборная России смогла сравнять счёт. Отличился защитник Александр Солдатенков с передачи Максима Глушенкова — 1:1.
- 12 сентября 2023
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