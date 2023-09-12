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Карпин: конечно, я стал больше нервничать. Как справляюсь? Курю

Карпин: конечно, я стал больше нервничать. Как справляюсь? Курю
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что помогает ему справиться с нервами.

«Я за полтора года привык к перелётам. От них я не устаю. Вот если бы ещё надо было ехать по шесть часов на автобусе в одну сторону, потом ещё восемь в другую, то, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего два часа до Суэца, сюда прилетели – сразу в гостиницу.

Как переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещё бы я не нервничал. Как справляюсь – курю, например», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

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