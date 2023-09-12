Карпин: конечно, я стал больше нервничать. Как справляюсь? Курю

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что помогает ему справиться с нервами.
«Я за полтора года привык к перелётам. От них я не устаю. Вот если бы ещё надо было ехать по шесть часов на автобусе в одну сторону, потом ещё восемь в другую, то, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего два часа до Суэца, сюда прилетели – сразу в гостиницу.
Как переживаю этот сентябрь? Нормально. Глебов сказал, что я стал больше нервничать? Конечно. Ещё бы я не нервничал. Как справляюсь – курю, например», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
- 12 сентября 2023
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:01
-
21:58
-
21:50
-
21:43
-
21:43
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:09
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:49
-
20:47