Евгений Алдонин не увидел в сборной России мотивации и желания побеждать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре сборной России в матче с Катаром.



Вчера, 12 сентября Россия сыграла вничью в гостевом матче с Катаром. Встреча в Дохе завершилась со счетом 1:1.



«Получился обычный товарищеский матч. Особо не впечатлила игра сборной России. Было очень много игры назад, поперек. После забитого мяча Катаром начали действовать более решительно и забили гол. Головин старался, он был одним из самых активных игроков. По крайней мере Александр старался что-то впереди создавать. Многие не пытались рисковать, принимать решения. Это выглядело не очень.



Не видно какой-то мотивации и желания победить. Ощущение такое, что сборная России играет, как позволяет соперник, и этого вполне достаточно. Активная игра соперника заставляет и нас включаться. Если другая команда не включается, значит, и мы не прикладываем максимальные усилия», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Команда Карпина провела сборы в Новогорске. Тренировки прошли с 4 по 12 сентября. В этот период сборная сыграла три товарищеских матча. Дважды команды сыграла с Олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один раз с Катаром (1:1).

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. По этой причине команда Карпина не принимает участие в отборе на Чемпионат Европы — 2024 и на Чемпионат мира — 2026.