Экс-защитник сборной Англии Ричардс — о Джеррарде: он сказал мне: «Отвали»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал историю о том, как бывший футболист и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отреагировал на просьбу Ричардса отдать ему свои бутсы.

«Я был вызван в сборную Англии. Я пришёл на тренировку национальной команды и понял, что забыл бутсы. И вот я выхожу в коридор и вижу Стивена Джеррарда — это первый раз, когда я познакомился с ним по-настоящему. Попросил его одолжить мне пару бутс, поскольку у нас с ним одинаковый размер. Он согласился, одолжил мне свою обувь, это была лучшая тренировка в моей жизни. После тренировки я подошёл к Джеррарду и попросил его отдать мне свои бутсы, на что он сказал мне: «Отвали», – приводит слова Ричардса The Sun.