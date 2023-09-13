Президент Ла Лиги — о Саудовской Аравии: они выбрали не тот путь

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о трансферной политике клубов из Саудовской Аравии.
«Наши команды соревнуются с клубами, которые находятся в Европе. С теми, которые находятся в Саудовской Аравии, на данный момент мы не играем. Я сказал высокопоставленному правительственному чиновнику в Саудовской Аравии: «Чтобы популяризировать клубное соревнование, вам не нужно скупать звёздных игроков, вам нужно развивать клубную культуру». По моему мнению, они выбрали не тот путь. Модель, которую они выбрали, уже потерпела неудачу в других местах», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, этим летом в чемпионат Саудовской Аравии перешли такие футболисты, как Бензема, Неймар, Фирмино, Митрович, Канте, Хендерсон, Мане и многие другие. С прошлой зимы там играет и Роналду.
- 13 сентября 2023
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