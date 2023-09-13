Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер отказался возглавить «Рейнджерс»

Бывший наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер отказал шотландскому «Рейнджерс». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, боссы «Рейнджерс» обеспокоены не самым удачным началом сезона и начали рассматривать возможных кандидатов на смену нынешнему наставнику команды из Глазго — Майклу Билу. Главный претендентом считался именно Поттер, однако англичанин дал представителям «Рейнджерс» понять, что не заинтересован в подобной работе.
Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб год назад — в сентябре 2022-го, сменив немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда потерпела 11 поражений в 31 матче. Контракт англичанина с «Челси» был рассчитан до 30 июня 2027 года, однако его уволили в конце марта 2023-го. По итогам сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 44 очка за 38 матчей, и команда заняла лишь 12-е место. Впервые за семь лет «Челси» не смог пробиться ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы.
Ранее Грэм Поттер не захотел становиться тренером французского «Лиона». На днях «ткачи» расстались со своим наставником — Лораном Бланом.
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