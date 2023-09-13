Семак: нельзя сказать, что Изидор — замена Малкому, но это точно усиление атаки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о новичке клуба — французском нападающем Вильсоне Изидоре.
«Изидор — очень талантливый игрок. Он, начиная с зимы, обозначил «Локомотиву», что хотел бы уйти, но у него не получилось. Летом не получилось договориться с клубом во Франции. Получилось у нас договориться.
Это хороший вариант, который усилит нашу атаку. Он может сыграть и справа, и слева, и в центре атаки. В схеме с двумя нападающими иметь всего двух форвардов — очень мало.
Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор — замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».
Напомним, французский форвард перешёл в «Зенит» на правах годичной аренды с обязательным выкупом. В прошлом сезоне Изидор провёл 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
- 13 сентября 2023
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