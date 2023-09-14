Бояринцев: два гола от «Родины» пропустили, пока нашему игроку оказывали помощь

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о стартовом поражении (0:4) в Мелбет-Первой лиге от «Родины».

«Да, не так давно я выводил «Родину» в Первую лигу. Но из того состава практически никого не осталось. Хотя философия клуба подразумевала развитие своих игроков, чтобы они продолжали двигаться с командой вперёд. А против «Сокола» вышло всего несколько человек из той команды, поэтому большой принципиальности не было. Но определённая подоплёка была — всегда хочется попортить нервы старым знакомым. Получилось по-другому.

«Родина» — хорошая команда, но мы мало в чём уступали. Два гола пропустили в меньшинстве, когда нашему игроку оказывали помощь после рассечения головы. Пока мы пытались понять, нужна ли замена, соперник получил преимущество. Немного обидное поражение. Моё мнение: не по игре», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.